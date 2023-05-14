Моуринью: «Рома» проводит фантастический сезон»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что его команда показывает выдающиеся результаты в текущем сезоне.

Римляне довели безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей кряду, не сумев обыграть «Болонью» в выездном матче 35-го тура. Коллектив Моуринью располагается на шестой строчке, отставая от идущего четвёртым «Лацио» на шесть баллов за три тура до финиша.

«Я всегда говорил, что у нас недостаточно ресурсов для успешного выступления в Серии А и еврокубках. Мы проводим фантастический сезон. Люди могут говорить что угодно, рассуждая о наших результатах. Мы можем финишировать на четвёртой или седьмой позиции, но для меня ясно, что команда выступает на пределе своих возможностей», – поведал в интервью DAZN Моуринью.