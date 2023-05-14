«Болонья» и «Рома» продлили свои безвыигрышные серии

Переключившаяся на еврокубки «Рома» в Серии А гостила у «Болоньи», которая также очень давно не побеждает. Команды слабо выглядели в атаке, и нулевая ничья не должна никого удивлять. Андреа Белотти у линии вратарской завершал прострел справа и попал в голкипера. Под конец игры Джанлука Манчини атаковал с нескольких метров - промах.

«Рома» без побед уже пять матчей и вышла на чистое шестое место, противник - 11-й.