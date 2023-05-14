«Болонья» и «Рома» продлили свои безвыигрышные серии

Переключившаяся на еврокубки «Рома» в Серии А гостила у «Болоньи», которая также очень давно не побеждает. Команды слабо выглядели в атаке, и нулевая ничья не должна никого удивлять. Андреа Белотти у линии вратарской завершал прострел справа и попал в голкипера. Под конец игры Джанлука Манчини атаковал с нескольких метров - промах.
«Рома» без побед уже пять матчей и вышла на чистое шестое место, противник - 11-й.
Протокол игры
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо69' (Ликояннис Хараламбос (69') •Бонифаци Кевин• 43'Хоакин Соса•Камбьясо Андреа•Схаутен Йерди•Домингес Николас•Орсолини Риккардо• 80'Фергюсон Льюис70' (Зиркзее Джошуа (70') •Барроу Муса•Арнаутович Марко70' (Моро Никола (70')
Свилар Миле•Челик Мехмет53' (Манчини Джанлука (53') •Кристанте Бриан•Ибаньес Рожер•Миссори Филиппо•Залевски Никола•Камара Мохамед III• 90'Тахирович Бенджамин76' (Матич Неманья (76') •Сольбаккен Ола70' (Пеллегрини Лоренцо (70') •Вейналдум Джорджиньо54' (Бове Эдоардо (54') •Белотти Андреа54' (Абрахам Тэмми (54')
14 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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