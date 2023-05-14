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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» и «Рома» продлили свои безвыигрышные серии

14 Мая 2023 • 20:55 Комментировать
Болонья
0:0
Рома
окончен

Переключившаяся на еврокубки «Рома» в Серии А гостила у «Болоньи», которая также очень давно не побеждает. Команды слабо выглядели в атаке, и нулевая ничья не должна никого удивлять. Андреа Белотти у линии вратарской завершал прострел справа и попал в голкипера. Под конец игры Джанлука Манчини атаковал с нескольких метров - промах.

«Рома» без побед уже пять матчей и вышла на чистое шестое место, противник - 11-й.

Протокол игры  
Болонья0:0Рома
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 69' (Ликояннис Хараламбос ( 69') Бонифаци Кевин  43'Хоакин СосаКамбьясо АндреаСхаутен ЙердиДомингес НиколасОрсолини Риккардо  80'Фергюсон Льюис 70' (Зиркзее Джошуа ( 70') Барроу МусаАрнаутович Марко 70' (Моро Никола ( 70')
Запасные: Пююхтя НикласБарди ФранческоМедель ГариРавалья ФедерикоЭбишер Мишель
Свилар МилеЧелик Мехмет 53' (Манчини Джанлука ( 53') Кристанте БрианИбаньес РожерМиссори ФилиппоЗалевски НиколаКамара Мохамед III  90'Тахирович Бенджамин 76' (Матич Неманья ( 76') Сольбаккен Ола 70' (Пеллегрини Лоренцо ( 70') Вейналдум Джорджиньо 54' (Бове Эдоардо ( 54') Белотти Андреа 54' (Абрахам Тэмми ( 54')
Запасные: Боер ПьетроJordan MajchrzakДель Белло ЯкопоДарбо ЭбримаФатиканти ДжакомоФаласка МаттеоВольпато КристианСпинаццола ЛеонардоКерамицис Димитриос
14 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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