«Монца» нанесла первое поражение чемпионскому «Наполи»

«Наполи» гостил у «Монцы», проводя второй матч после обретения чемпионского титула. В середине первого тайма набравшие форму середняки разыграли атаку до верного, и Дани Мота поразил уже пустые ворота. Андре-Франк Замбо-Ангисса метров с 15 должен был сравнивать счет, но голкипер блестяще сыграл. После перерыва «Монца» забила снова, после спасения вратаря мяч в сетку добавил Андреа Петанья. У команд было еще по хорошему моменту, но счет не изменился - 2:0.
«Монца» делит восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Мота Дани18'
|(2:0) Петанья Андреа54'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо83' (Карбони Франко (83') •Марлон•Кальдирола Лука• 23'Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео83' (Антов Валентин (83') •Ровелла Николо76' (Сенси Стефано (76') •Мота Дани•Капрари Джанлука68' (Биринделли Самуэле (68') •Петанья Андреа83' (Мачин Хосе (83')
Голлини Пьерлуиджи•Берешиньски Бартош62' (Ди Лоренцо Джованни (62') •Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк63' (Распадори Джакомо (63') •Лоботка Станислав80' (Симеоне Джованни (80') •Зелиньски Пётр•Элмас Эльиф 53'62' (Политано Маттео (62') •Осимхен Виктор•Дзербин Алессио46' (Кварацхелия Хвича (46')
14 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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