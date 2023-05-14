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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» нанесла первое поражение чемпионскому «Наполи»

14 Мая 2023 • 18:00 Комментировать
Монца
2:0
Наполи
окончен

«Наполи» гостил у «Монцы», проводя второй матч после обретения чемпионского титула. В середине первого тайма набравшие форму середняки разыграли атаку до верного, и Дани Мота поразил уже пустые ворота. Андре-Франк Замбо-Ангисса метров с 15 должен был сравнивать счет, но голкипер блестяще сыграл. После перерыва «Монца» забила снова, после спасения вратаря мяч в сетку добавил Андреа Петанья. У команд было еще по хорошему моменту, но счет не изменился - 2:0.

«Монца» делит восьмое место.

Протокол игры  
Монца2:0Наполи
(1:0) Мота Дани18'  
(2:0) Петанья Андреа54'  
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо 83' (Карбони Франко ( 83') МарлонКальдирола Лука  23'Чиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина Маттео 83' (Антов Валентин ( 83') Ровелла Николо 76' (Сенси Стефано ( 76') Мота ДаниКапрари Джанлука 68' (Биринделли Самуэле ( 68') Петанья Андреа 83' (Мачин Хосе ( 83')
Запасные: Мари ПаблоГюткьяр КристианСоррентино АлессандроБарберис АндреаРаноккья ФилиппоВиньято СамуэлеВалоти МатиаКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
Голлини ПьерлуиджиБерешиньски Бартош 62' (Ди Лоренцо Джованни ( 62') Ррахмани АмирЖуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк 63' (Распадори Джакомо ( 63') Лоботка Станислав 80' (Симеоне Джованни ( 80') Зелиньски ПётрЭлмас Эльиф  53' 62' (Политано Маттео ( 62') Осимхен ВикторДзербин Алессио 46' (Кварацхелия Хвича ( 46')
Запасные: Зедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаМин-Чжэ КимМерет АлексЭстигор ЛеоДемме Диего
14 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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