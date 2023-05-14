«Монца» нанесла первое поражение чемпионскому «Наполи»

«Наполи» гостил у «Монцы», проводя второй матч после обретения чемпионского титула. В середине первого тайма набравшие форму середняки разыграли атаку до верного, и Дани Мота поразил уже пустые ворота. Андре-Франк Замбо-Ангисса метров с 15 должен был сравнивать счет, но голкипер блестяще сыграл. После перерыва «Монца» забила снова, после спасения вратаря мяч в сетку добавил Андреа Петанья. У команд было еще по хорошему моменту, но счет не изменился - 2:0.

«Монца» делит восьмое место.