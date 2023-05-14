«Торино» без Миранчука удалось переиграть «Верону»

В 35-м туре Серии А «Верона» принимала «Торино». Аутсайдеры на равных боролись с середняками, но всё же уступили со счётом 0:1. В отсутствие Алексея Миранчука героем стал другой хорошо нам известный футболист - Никола Влашич. Экс-армеец метров с 25 зарядил в правый верхний угол и принес своей команде три очка. На 45-й минуте Карамо Санабрия в касание замыкал прострел и с линии вратарской пробил над планкой. Также Дарко Лазович сходу зарядил в левую штангу. Самуэле Риччи оказался сам перед чужими воротами и пробил мимо. Вилфред Синго умудрился не попасть в рамку по высоте примерно от линии вратарской.

«Верона» остается на грани зоны вылета, «Торино» - на чистом восьмом месте.