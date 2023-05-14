Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» без Миранчука удалось переиграть «Верону»

14 Мая 2023 • 15:34 Комментировать
Верона
0:1
Торино
окончен

В 35-м туре Серии А «Верона» принимала «Торино». Аутсайдеры на равных боролись с середняками, но всё же уступили со счётом 0:1. В отсутствие Алексея Миранчука героем стал другой хорошо нам известный футболист - Никола Влашич. Экс-армеец метров с 25 зарядил в правый верхний угол и принес своей команде три очка. На 45-й минуте Карамо Санабрия в касание замыкал прострел и с линии вратарской пробил над планкой. Также Дарко Лазович сходу зарядил в левую штангу. Самуэле Риччи оказался сам перед чужими воротами и пробил мимо. Вилфред Синго умудрился не попасть в рамку по высоте примерно от линии вратарской.

«Верона» остается на грани зоны вылета, «Торино» - на чистом восьмом месте.

Протокол игры  
Верона0:1Торино
  29'Влашич Никола (0:1)
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо 23' (Коппола Диего ( 23') Хиен ИсакДавидович Павел 46' (Дуда Ондрей ( 46'Браф Джейден 60') Фараони Марко 77' (Депаоли Фабио ( 77'  79') Лазович ДаркоТамез Адриен  45'Абильдгор Оливер  71'Верди Симоне 46' (Кабаль Хуан ( 46') Нгонж СирильДжурич Милан II
Запасные: Сулемана ИбрахимБерарди АлессандроТерраччано ФилиппоЧеккерини ФедерикоКаллон ЯяГайч АдольфоВелозу МигельПерилли СимонеЗефёйк Дейовайсио
Милинкович-Савич ВаняДжиджи Коффи  63' 69' (Шуурс Перр ( 69') Буонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимРиччи Самуэле 90' (Лазаро Валентино ( 90') Илич Иван  25'Карамо Янн 90' (Виейра Ронни ( 90') Влашич Никола 60' (Сек Демба ( 60') Санабрия Антонио 69' (Пеллегри Пьетро ( 69')
Запасные: Гинейтис ГвидасБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариЭйна ОлаЛинетти Кароль
14 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Верона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Верона Верона
Торино Торино
0
1
2.65 3.20 2.85
Видео
Перерыв
Фиорентина Фиорентина
Удинезе Удинезе
1
0
2.09 3.60 3.55
Видео
Перерыв
Монца Монца
Наполи Наполи
1
0
4.90 3.80 1.75
Видео
14.05.23 в 19:00
Болонья Болонья
Рома Рома
2.80 3.15 2.75
Видео
14.05.23 в 21:45
Ювентус Ювентус
Кремонезе Кремонезе
1.48 4.50 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
15:34 · Италия. Серия А
«Торино» без Миранчука удалось переиграть «Верону»
15:30 · Италия. Серия А
«Монца» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:11 · Италия. Серия А
Миранчук не сыграет за «Торино» против «Вероны»
13:00 · Италия. Серия А
«Верона» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
12:46 · Италия. Серия А
«Барселона» узнала стоимость Амрабата
11:54 · Италия. Серия А
В «Интере» дали ответ по будущему Мартинеса и Шкриньяра
10:49 · Англия. Премьер-лига
Лукаку выбрал между «Интером» и «Челси»
09:36 · Италия. Серия А
Спаллетти высказался о будущем в «Наполи»
08:24 · Италия. Серия А
Лукаку: «Интер» может выиграть два трофея»
02:17 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Италии Фраттези рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
01:00 · Италия. Серия А
«Сейчас это ключевые игроки «Интера» - Дзенга назвал две фамилии
00:53 · Италия. Серия А
В «Салернитане» довольны работой Соузы и готовы сохранить тренера слухи
00:40 · Италия. Серия А
Дионизи: «Хотели провести агрессивный матч»
00:23 · Италия. Серия А
Лукаку: «Главное – команда, я готов оставаться в запасе, если так нужно тренеру»
13 Мая
23:48 · Италия. Серия А
Маротта: «Мы всегда поддерживали Индзаги»
Все новости
Рекомендуем