«Торино» без Миранчука удалось переиграть «Верону»

В 35-м туре Серии А «Верона» принимала «Торино». Аутсайдеры на равных боролись с середняками, но всё же уступили со счётом 0:1. В отсутствие Алексея Миранчука героем стал другой хорошо нам известный футболист - Никола Влашич. Экс-армеец метров с 25 зарядил в правый верхний угол и принес своей команде три очка. На 45-й минуте Карамо Санабрия в касание замыкал прострел и с линии вратарской пробил над планкой. Также Дарко Лазович сходу зарядил в левую штангу. Самуэле Риччи оказался сам перед чужими воротами и пробил мимо. Вилфред Синго умудрился не попасть в рамку по высоте примерно от линии вратарской.
«Верона» остается на грани зоны вылета, «Торино» - на чистом восьмом месте.
Протокол игры
|29'Влашич Никола (0:1)
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо23' (Коппола Диего (23') •Хиен Исак•Давидович Павел46' (Дуда Ондрей (46'•Браф Джейден60') •Фараони Марко77' (Депаоли Фабио (77') • 79'Лазович Дарко•Тамез Адриен• 45'Абильдгор Оливер• 71'Верди Симоне46' (Кабаль Хуан (46') •Нгонж Сириль•Джурич Милан II
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи 63'69' (Шуурс Перр (69') •Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Риччи Самуэле90' (Лазаро Валентино (90') •Илич Иван• 25'Карамо Янн90' (Виейра Ронни (90') •Влашич Никола60' (Сек Демба (60') •Санабрия Антонио69' (Пеллегри Пьетро (69')
14 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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