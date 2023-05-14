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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук не сыграет за «Торино» против «Вероны»

14 Мая 2023 • 13:11 Комментировать

В рамках 35-го тура чемпионата Италии «Торино» сыграет против «Вероны». В этом поединке не примет участия российский полузащитник Алексей Миранчук, получивший повреждение.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Влашич, Карамо, Санабриа.

Матч «Верона» - «Торино» начнется в 13:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

В преддверии сегодняшнего поединка хозяева занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, а гости располагаются на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Верона Алексей Миранчук
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