Миранчук не сыграет за «Торино» против «Вероны»

В рамках 35-го тура чемпионата Италии «Торино» сыграет против «Вероны». В этом поединке не примет участия российский полузащитник Алексей Миранчук, получивший повреждение.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Буонджорно, Родригес, Войвода, Илич, Риччи, Синго, Влашич, Карамо, Санабриа.

Матч «Верона» - «Торино» начнется в 13:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

В преддверии сегодняшнего поединка хозяева занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, а гости располагаются на восьмой позиции.