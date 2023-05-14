«Барселона» узнала стоимость Амрабата

Каталонская «Барселона» узнала стоимость полузащитника Софьяна Амрабата, которого рассматривает в качестве замены Серхио Бускетсу. Как сообщил инсайдер Тони Хуанмарти в социальных сетях, «Фиорентина» желает выучить с продажи марокканца 20-25 миллионов евро.

Срок трудового соглашения между Амрабатом и флорентийским клубом рассчитан до середины следующего года. В соглашении между сторонами есть опция пролонгации на один сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 28 матчей, в которых отметился одной результативной передачей и получил 11 желтых карточек.