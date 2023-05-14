В «Интере» дали ответ по будущему Мартинеса и Шкриньяра

В миланском «Интере» прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Милана Шкриньяра. Об этом высказался генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта.

«Если все условия, чтобы Мартинес в будущем стал капитаном команды. Трансфер Шкриньяра в «ПСЖ»? Мы хотим сделать все наилучшим образом, сообщим кое-что по завершении сезона», - передает слова руководителя La Gazzetta dello sport.

В Серии А «Интер» занимает третье место за четыре тура до завершения сезона. В полуфинале Лиги чемпионов «нерадзурри» борются за выход в финал с «Миланом».