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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» дали ответ по будущему Мартинеса и Шкриньяра

14 Мая 2023 • 11:54 Комментировать

В миланском «Интере» прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Милана Шкриньяра. Об этом высказался генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта.

«Если все условия, чтобы Мартинес в будущем стал капитаном команды. Трансфер Шкриньяра в «ПСЖ»? Мы хотим сделать все наилучшим образом, сообщим кое-что по завершении сезона», - передает слова руководителя La Gazzetta dello sport.

В Серии А «Интер» занимает третье место за четыре тура до завершения сезона. В полуфинале Лиги чемпионов «нерадзурри» борются за выход в финал с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес
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