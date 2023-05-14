Спаллетти высказался о будущем в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о переговорах с руководством неаполитанского клуба о новом трудовом соглашении.

«Вчера мы провели позитивную встречу с президентом. У нас будет хорошее будущее, я уверен в этом», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что стороны близки к пролонгации сотрудничества до лета 2025 года. Срок действующего контракта Спаллетти с «Наполи» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Под руководством Лучано неаполитанский коллектив впервые с 1990 года стал чемпионом Италии.