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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

14 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Монца
1:0
Наполи
1 1.72 X 3.90 2 4.60
перерыв

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Монца» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Монца - Наполи

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Протокол игры  
Монца1:0Наполи
(1:0) Мота Дани18' 
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМарлонКальдирола Лука  23'Чиурриа ПатрикАугусто КарлосПессина МаттеоРовелла НиколоМота ДаниКапрари ДжанлукаПетанья Андреа
Запасные: Сенси СтефаноМари ПаблоГюткьяр КристианСоррентино АлессандроБарберис АндреаБиринделли СамуэлеКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоМачин ХосеВиньято СамуэлеАнтов ВалентинВалоти МатиаКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
Голлини ПьерлуиджиБерешиньски БартошРрахмани АмирЖуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрЭлмас ЭльифОсимхен ВикторДзербин Алессио
Запасные: Распадори ДжакомоКварацхелия ХвичаЗедадка КаримН'Домбеле ТангайМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаМин-Чжэ КимПолитано МаттеоМерет АлексЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
14 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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МОНЦА НАПОЛИ
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