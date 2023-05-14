«Монца» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Монца» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Монца - Наполи
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Протокол игры
|(1:0) Мота Дани18'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Марлон•Кальдирола Лука• 23'Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Ровелла Николо•Мота Дани•Капрари Джанлука•Петанья Андреа
Голлини Пьерлуиджи•Берешиньски Бартош•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Элмас Эльиф•Осимхен Виктор•Дзербин Алессио
14 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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