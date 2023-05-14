Лукаку: «Интер» может выиграть два трофея»

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку пообщался с представителями СМИ после поединка с «Сассуоло» в чемпионате Италии. «Нерадзурри» отпраздновали победу со счетом 4:2.

«Команда забивает много голов, мы выкладываемся в каждом матче. У нас еще есть шансы выиграть два трофея. Впереди очень сложный матч во вторник, нужно подойти к нему в максимальной готовности. Сколько мне хотелось бы играть? Это решает тренер. Я готов выходить на поле, если нужен команде», - передает слова бельгийца пресс-служба «нерадзурри».

Следующий матч «Интер» проведет против «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится во вторник, 16 мая.