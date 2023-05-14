«Верона» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Верона - Торино
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Протокол игры
|29'Влашич Никола (0:1)
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо23' (Коппола Диего (23') •Хиен Исак•Давидович Павел46' (Дуда Ондрей (46') •Фараони Марко•Лазович Дарко•Тамез Адриен• 45'Абильдгор Оливер•Верди Симоне46' (Хуан Кабаль (46') •Нгонж Сириль•Джурич Милан II
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван• 25'Карамо Янн•Влашич Никола•Санабрия Антонио
14 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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