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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

14 Мая 2023 • 13:00 Комментировать
Верона
0:1
Торино
1 10.00 X 3.65 2 1.47
2-й тайм

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» принимает «Торино».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Верона - Торино

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Верона0:1Торино
 29'Влашич Никола (0:1)
Монтипо ЛоренцоМаньяни Джанджакомо 23' (Коппола Диего ( 23') Хиен ИсакДавидович Павел 46' (Дуда Ондрей ( 46') Фараони МаркоЛазович ДаркоТамез Адриен  45'Абильдгор ОливерВерди Симоне 46' (Хуан Кабаль ( 46') Нгонж СирильДжурич Милан II
Запасные: Сулемана ИбрахимБерарди АлессандроТерраччано ФилиппоЧеккерини ФедерикоДепаоли ФабиоКаллон ЯяГайч АдольфоВелозу МигельПерилли СимонеЗефёйк ДейовайсиоБраф Джейден
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимРиччи СамуэлеИлич Иван  25'Карамо ЯннВлашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасВиейра РонниСек ДембаБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоАдопо НдариЭйна ОлаШуурс ПеррЛинетти КарольЛазаро Валентино
14 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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ВЕРОНА ТОРИНО
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64 мин
Верона Верона
Торино Торино
0
1
2.65 3.20 2.85
Видео
14.05.23 в 16:00
Фиорентина Фиорентина
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