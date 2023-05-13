Бегович: «Всё, что могло пойти против «Милана», пошло против него»

Боснийский голкипер Асмир Бегович, в прошлом выступавший в составе «Милана», сокрушается из-за поражений клуба на этой неделе. Особенно досадной ему показалась неудача в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов - получив два мяча от «Интера», «россонери» уныло проиграли матч. Бегович считает, что все сложилось против «Милана».

- Все, что могло пойти против «Милана» в этом матче, пошло против него. Это абсолютный провал, который нельзя было предвидеть даже в кошмарном сне, - сокрушается Бегович, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Ответный матч пройдет шестнадцатого мая, во вторник.