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Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер: «Может, матч во вторник сотрёт все эти разочарования»

13 Мая 2023 • 22:54 Комментировать
Специя
2:0
Милан
окончен

Датский защитник итальянского «Милана» Симон Кьяер прокомментировал очередную неудачу своего клуба - «Милан» снова проиграл со счетом 0:2, но уже не «Интеру» в Лиге чемпионов, а «Специи» в Серии А. Кьяер надеется, что ответный матч с «Интером» даст команде повод забыть обо всех этих неудачах.

- Наших усилий сегодня оказалось недостаточно. Но есть матч во вторник, который может многое изменить. Сегодня было важно, но не получилось, однако есть еще другая война во вторник, - цитирует слова Кьяера pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» примет дома «Сампдорию».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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