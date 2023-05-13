Пиоли: «Будет трудно сделать этот сезон успешным»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался после поражения от «Специи» в матче Серии А (0:2).

«Россонери» упустили возможность сократить отставание от верхней четвёрки, уступив одному из аутсайдеров чемпионата.

«В первом тайме всё было в порядке, но после перерыва мы выступили ниже своих возможностей. Конечно, мы не можем не думать о полуфинале Лиги чемпионов, но мы знали, насколько важен сегодняшний матч.

Будет трудно завершить этот сезон на позитивной ноте. Остаётся верить, что нам удастся перевернуть ход противостояния с «Интером» в свою пользу. Нам нужно сыграть гораздо лучше, чем в двух последних встречах», – заявил в интервью DAZN Пиоли.

Ответный матч «Милана» против «Интера» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая.