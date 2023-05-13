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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Будет трудно сделать этот сезон успешным»

13 Мая 2023 • 21:59 Комментировать
Специя
2:0
Милан
окончен

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался после поражения от «Специи» в матче Серии А (0:2).

«Россонери» упустили возможность сократить отставание от верхней четвёрки, уступив одному из аутсайдеров чемпионата.

«В первом тайме всё было в порядке, но после перерыва мы выступили ниже своих возможностей. Конечно, мы не можем не думать о полуфинале Лиги чемпионов, но мы знали, насколько важен сегодняшний матч.

Будет трудно завершить этот сезон на позитивной ноте. Остаётся верить, что нам удастся перевернуть ход противостояния с «Интером» в свою пользу. Нам нужно сыграть гораздо лучше, чем в двух последних встречах», – заявил в интервью DAZN Пиоли.

Ответный матч «Милана» против «Интера» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 16 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Специя
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