«Милан» проиграл сопернику из зоны вылета

Между матчами с «Интером» в Лиге чемпионов «Милан» гостил у «Специи» в рамках Серии А. Уже в дебюте Сандро Тонали от линии штрафной направил мяч в штангу, при этом голкипер уже не мог выручить. После перерыва уже Браим Диас пробил аналогично. Ближе к концу встречи аутсайдеры подали угловой, Кельвен Амьен-Аду зарядил в каркас ворот, а Пшемыслав Висневски добавил мяч в сетку. А вскоре Сальваторе Эспозито со штрафного пробил точно в девятку - 2:0.
«Специя» остается в зоне вылета по дополнительным показателям, «Милан» - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Висневски Пшемыслав75'
|(2:0) Эспозито Сальваторе85'
Дронговски Бартломей•Ампаду Этан•Висневски Пшемыслав•Николау Димитрис•Амьен-Аду Кельвен• 38'Бурабия Мехди63' (Журковски Шимон (63') •Эспозито Сальваторе•Экдаль Альбин•Реца Аркадиуш•Нзола М'Бала•Гьяси Эммануэль90' (Коваленко Виктор (90')
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Кьяер Симон•Томори Фикайо85' (Калабрия Давиде (85') •Эрнандес Тео64' (Де Кетеларе Шарль (64') •Побега Томмазо•Тонали Сандро•Салемакерс Алексис64' (Балло-Туре Фоде (64') •Диас Браим 52'71' (Жиру Оливье (71') •Ориги Дивок•Ребич Анте71' (Адли Ясин (71')
13 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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