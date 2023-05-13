«Милан» проиграл сопернику из зоны вылета

Между матчами с «Интером» в Лиге чемпионов «Милан» гостил у «Специи» в рамках Серии А. Уже в дебюте Сандро Тонали от линии штрафной направил мяч в штангу, при этом голкипер уже не мог выручить. После перерыва уже Браим Диас пробил аналогично. Ближе к концу встречи аутсайдеры подали угловой, Кельвен Амьен-Аду зарядил в каркас ворот, а Пшемыслав Висневски добавил мяч в сетку. А вскоре Сальваторе Эспозито со штрафного пробил точно в девятку - 2:0.

«Специя» остается в зоне вылета по дополнительным показателям, «Милан» - пятый.