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Чемпионат Италии. Серия А

Хавбек «Торино» Алексей Миранчук получил перелом

13 Мая 2023 • 19:12 Комментировать
Верона
...
Торино
1 2.40 X 3.10 2 3.30
Через 17 ч. 3 мин.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не сможет принять участие в предстоящем матче с «Вероной».

Главный тренер туринского клуба Иван Юрич сообщил Sport Mediaset о том, что 27-летний футболист сломал мизинец на ноге. По этой причине он пропустит следующую игру команды.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

Встреча 35-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Торино» состоится завтра, 14 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 13:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Верона Алексей Миранчук Иван Юрич
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ВЕРОНА ТОРИНО
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