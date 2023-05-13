Хавбек «Торино» Алексей Миранчук получил перелом

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не сможет принять участие в предстоящем матче с «Вероной».

Главный тренер туринского клуба Иван Юрич сообщил Sport Mediaset о том, что 27-летний футболист сломал мизинец на ноге. По этой причине он пропустит следующую игру команды.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.

Встреча 35-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и «Торино» состоится завтра, 14 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 13:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.