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Чемпионат Италии. Серия А

Во время матча между «Ювентусом» и «Севильей» на трибуне скончался болельщик

13 Мая 2023 • 14:31 Комментировать

Трагедия во время матча Лиги Европы между туринским «Ювентусом» и испанской «Севильей» - прямо по ходу игры на трибуне скончался болельщик итальянской команды, 77-летний Джулиано Висконти. Он пришел поболеть за свой любимый клуб в компании семьи, супруги и троих детей, но близкие, увы, не смогли помочь ему. Похороны усопшего состоятся пятнадцатого мая, в понедельник.

А через три дня после этого «Ювентус» сыграет в ответном матче, уже в Севилье. Первый матч, напомним, закончился со счетом 1:1, причем «Ювентус» ушел от поражения на последней минуте игры, забив спасительный гол усилиями Гатти. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья
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