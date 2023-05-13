Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

У «Интера» нет предложений по Онане

13 Мая 2023 • 11:47 Комментировать

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о потенциальном уходе вратаря Андре Онаны. У футболиста есть вариант продолжения карьеры в АПЛ, где интерес к нему проявляет лондонский «Челси».

«Онана будет продан? Не исключаем такого развития событий. Но он может и остаться. Пока не получали никаких предложений по его трансферу. Андре всем доволен в Милане и хочет остаться. Мы сейчас не планируем продавать его», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Камерунский голкипер перешел в «Интер» летом прошлого года, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. В этом сезоне Онана сыграл 37 поединков и пропустил 30 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.05.23 в 16:00
Салернитана Салернитана
Аталанта Аталанта
4.70 3.75 1.79
Видео
13.05.23 в 19:00
Специя Специя
Милан Милан
5.20 3.80 1.72
Видео
13.05.23 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Сассуоло Сассуоло
1.62 4.00 5.80
Видео
14.05.23 в 13:30
Верона Верона
Торино Торино
2.65 3.20 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
13:00 · Италия. Серия А
Джеко будет зарабатывать в «Интере» на полтора миллиона меньше по новому контракту
11:47 · Италия. Серия А
У «Интера» нет предложений по Онане
11:42 · Италия. Серия А
Сергей Милинкович-Савич: «Понимаю, что не оправдал ожидания болельщиков»
10:49 · Италия. Серия А
Амрабат летом будет стоить 5-6 миллионов евро
10:31 · Италия. Серия А
Ди Мария может сменить «Ювентус» на «Барселону»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ нацелились на футболиста «Ромы»
09:28 · Италия. Серия А
Леау - лучший игрок Серии А в апреле
07:58 · Италия. Серия А
Гравина раскрыл секрет успеха «Наполи»
07:51 · Италия. Серия А
Спаллетти выдвинул условия «Наполи» 1
03:55 · Италия. Серия А
Вьери: «Интер» очень силён в полузащите»
03:38 · Италия. Серия А
«Почти как оборона Севастополя» - Иммобиле не забивал дома 243 дня
03:19 · Италия. Серия А
Иммобиле: «Считаю, что мы заработали очко, а не потеряли два»
02:43 · Италия. Серия А
Сарри: «Это очко может быть важным»
00:30 · Италия. Серия А
«Лечче» с конца февраля одержал лишь одну победу
12 Мая
23:45 · Италия. Серия А
«Лацио» чудом ушёл от поражения в домашнем матче с «Лечче»
Все новости
Рекомендуем