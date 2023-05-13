У «Интера» нет предложений по Онане

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался о потенциальном уходе вратаря Андре Онаны. У футболиста есть вариант продолжения карьеры в АПЛ, где интерес к нему проявляет лондонский «Челси».

«Онана будет продан? Не исключаем такого развития событий. Но он может и остаться. Пока не получали никаких предложений по его трансферу. Андре всем доволен в Милане и хочет остаться. Мы сейчас не планируем продавать его», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо.

Камерунский голкипер перешел в «Интер» летом прошлого года, подписав четырехлетнее трудовое соглашение. В этом сезоне Онана сыграл 37 поединков и пропустил 30 голов.