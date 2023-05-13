Ди Мария может сменить «Ювентус» на «Барселону»

Аргентинский вингер Анхель ди Мария может покинуть туринский «Ювентус» и продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Согласно информации журналистов Tuttosport, новым местом работы опытного игрока может стать каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые», в свою очередь, находятся в поиске усиления на позицию левого вингера. На это место может быть подписан Анхель, контракт которого со «старой синьорой» истекает по завершении сезона-2022/2023.

35-летний вингер пополнил ряды «Ювентуса» летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии ди Мария провел 22 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.