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Чемпионат Италии. Серия А

Леау - лучший игрок Серии А в апреле

13 Мая 2023 • 09:28 Комментировать

Форвард «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим футболистом апреля в чемпионате Италии. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

В споре за индивидуальную награду португальский нападающий опередил Лаутаро Мартинеса («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Симоне Верди («Верона») и Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

В минувшем месяце Рафаэл принял участие в пяти поединках чемпионата Италии. Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В ближайшем матче «россонери» на выезде встретятся со «Специей».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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