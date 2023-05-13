Леау - лучший игрок Серии А в апреле

Форвард «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим футболистом апреля в чемпионате Италии. Об этом рапортует пресс-служба турнира.

В споре за индивидуальную награду португальский нападающий опередил Лаутаро Мартинеса («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Симоне Верди («Верона») и Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

В минувшем месяце Рафаэл принял участие в пяти поединках чемпионата Италии. Нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В ближайшем матче «россонери» на выезде встретятся со «Специей».