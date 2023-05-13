Гравина раскрыл секрет успеха «Наполи»

Габриэле Гравина, который занимает пост президента федерации футбола Италии, высказался о досрочном чемпионстве «Наполи» в нынешнем розыгрыше Серии А.

«Эта команда подтвердила, что идеи могут оставаться актуальными и иметь гораздо большее значение, нежели деньги. Менеджмент в приоритете по сравнению с трансферами игроков, которые потом не оказывают серьезного влияния на успех», - передает слова руководителя Tutto Napoli.

«Наполи» досрочно гарантировал себе золотые медали по итогам 33 туров чемпионата Италии. Это первое чемпионство для неаполитанского коллектива с 1990 года.