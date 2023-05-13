Спаллетти выдвинул условия «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти в ближайшее время проведет встречу с президентом клуба Лучано Спаллетти, на которой стороны обсудят детали дальнейшего сотрудничества.

Согласно данным Tuttomercatoweb, специалист хочет продлить контракт с увеличением заработной платы до 4,5 миллиона евро в год. По действующему соглашению оклад Спаллетти составляет 2,8 миллиона.

Напомним, что под руководством Лучано неаполитанский клуб досрочно стал чемпионом Серии А. Это первое скудетто «Наполи» с 1990 года.

Срок контракта между Спаллетти и клубом истекает по завершении нынешнего сезона.