Вьери: «Интер» очень силён в полузащите»

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери впечатлен игрой полузащиты «Интера», он наблюдал за ней в матче с «Миланом». Вьери считает, что эту линию команды можно по праву назвать одной из лучших в Европе.

- «Интер» очень силен в центре поля, у него четверо классных игроков на три места. Сегодня их полузащита достойно смотрится на фоне любой команды Европы. Они научились контролировать мяч и ход игры, - цитирует слова бывшего итальянского нападающего новостное агентство ITASportPress.

Вьери выступал за «Интер» с 1999 по 2005 год, после чего успел поиграть и в «Милане».