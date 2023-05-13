«Лечче» с конца февраля одержал лишь одну победу

Сегодня одному из аутсайдеров Серии А, «Лечче» едва не удалось обыграть «Лацио» - клуб с вершины турнирной таблицы, который борется за медали. Их очный матч завершился результативной ничьей - 2:2.

Как показывает статистика, эта команда очень скучает по победам. За последние 12 матчей, которые «Лечче» провёл в рамках Серии А, у клуба всего лишь одна победа – дома над «Удинезе», 1:0.

Что касается других 11 игр, то в них команде Марко Барони удалось лишь два раза сыграть вничью.

За четыре тура до конца чемпионата Италии команда, переживая такой период, не стоит на вылет. У клуба 32 очка и пятиочковый отрыв от опасного 18 места, отправляющего по окончании сезона в Серию Б.

«Лацио» чудом ушёл от поражения в домашнем матче с «Лечче»