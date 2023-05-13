Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» с конца февраля одержал лишь одну победу

13 Мая 2023 • 00:30 Комментировать
Лечче
...
Специя
21.05 13:30

Сегодня одному из аутсайдеров Серии А, «Лечче» едва не удалось обыграть «Лацио» - клуб с вершины турнирной таблицы, который борется за медали. Их очный матч завершился результативной ничьей - 2:2.

Как показывает статистика, эта команда очень скучает по победам. За последние 12 матчей, которые «Лечче» провёл в рамках Серии А, у клуба всего лишь одна победа – дома над «Удинезе», 1:0.

Что касается других 11 игр, то в них команде Марко Барони удалось лишь два раза сыграть вничью. 

За четыре тура до конца чемпионата Италии команда, переживая такой период, не стоит на вылет. У клуба 32 очка и пятиочковый отрыв от опасного 18 места, отправляющего по окончании сезона в Серию Б.

«Лацио» чудом ушёл от поражения в домашнем матче с «Лечче»

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лечче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Лечче Лечче
2
2
1.54 4.10 6.80
Видео
13.05.23 в 16:00
Салернитана Салернитана
Аталанта Аталанта
4.70 3.75 1.79
Видео
13.05.23 в 19:00
Специя Специя
Милан Милан
5.20 3.80 1.72
Видео
13.05.23 в 21:45
Интер Милан Интер Милан
Сассуоло Сассуоло
1.62 4.00 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
00:30 · Италия. Серия А
«Лечче» с конца февраля одержал лишь одну победу
12 Мая
23:45 · Италия. Серия А
«Лацио» чудом ушёл от поражения в домашнем матче с «Лечче»
23:17 · Англия. Премьер-лига
Мэйсон сомневается, что Кулушевски останется в «Тоттенхэме»
23:04 · Италия. Серия А
Матерацци: «Без Это'О «Интер» не выиграл бы Лигу чемпионов»
22:52 · Италия. Серия А
В «Лацио» отпраздновали 49 лет со дня завоевания первого Скудетто
22:38 · Италия. Серия А
Маротта стал кавалером ордена «За заслуги перед Италией»
22:28 · Италия. Серия А
Иммобиле забил на домашнем стадионе «Лацио» впервые с сентября
20:54 · Италия. Серия А
Пиоли: «Специи» нужны очки, они будут сражаться»
20:51 · Италия. Серия А
Падовано: «Ювентус» должен выиграть хоть что-то»
20:23 · Италия. Серия А
Падовано: «Ювентус» должен выиграть хоть что-то»
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сыграет с «Реалом» в США
18:51 · Италия. Серия А
Де Лаурентис предлагает радикальные преобразования календаря Серии А 1
18:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил огромный контракт Мин Джэ
14:32 · Италия. Серия А
Интерес «Барселоны» к Амрабату угас в последние недели
14:29 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: Хочу американца и японца в команду
Все новости
Рекомендуем