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Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци: «Без Это'О «Интер» не выиграл бы Лигу чемпионов»

12 Мая 2023 • 23:04 Комментировать

Бывший защитник итальянского «Интера» Марко Матерацци, прославившийся злодеянием в финале чемпионата мира 2006 года, когда он спровоцировал Зинедина Зидана, считает, что без услуг Самюэля Это'О, выступавшего за «Интер» в бытность тренером клуба Жозе Моуринью, «Интер» не взял бы Лигу чемпионов в 2010 году.

- Быт сейчас рядом с Это'О - это огромное удовольствие, я никогда не смогу в полной мере отблагодарить его за победу в Лиге чемпионов, - заявил Матерацци, оказавшись гостем одной из радиопередач в Милане вместе с камерунским нападающим.

В финале той Лиги чемпионов миланский клуб переиграл со счетом 2:0 «Баварию». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Матерацци Самюэль Это-О
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