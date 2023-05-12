Маротта стал кавалером ордена «За заслуги перед Италией»

Новый кавалер в «Интере» - Джузеппе Маротта, один из руководителей клуба, удостоен награды - ордена «За заслуги перед Италией». Вручение состоялось в миланской консерватории имени тезки Маротты - знаменитого композитора Джузеппе Верди.

- Я очень благодарен за такую награду, она является венцом моей сорокалетней карьеры. Горжусь, что получил такой орден и хочу поблагодарить всех людей, помогавших мне, с которыми я работал на протяжении всех этих лет, - цитирует слова Джузеппе Маротты итальянское новостное агентство ITASportPress.

В 2014 году Маротта был включен в итальянский «Зал славы футбола».