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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта стал кавалером ордена «За заслуги перед Италией»

12 Мая 2023 • 22:38 Комментировать

Новый кавалер в «Интере» - Джузеппе Маротта, один из руководителей клуба, удостоен награды - ордена «За заслуги перед Италией». Вручение состоялось в миланской консерватории имени тезки Маротты - знаменитого композитора Джузеппе Верди.

- Я очень благодарен за такую награду, она является венцом моей сорокалетней карьеры. Горжусь, что получил такой орден и хочу поблагодарить всех людей, помогавших мне, с которыми я работал на протяжении всех этих лет, - цитирует слова Джузеппе Маротты итальянское новостное агентство ITASportPress.

В 2014 году Маротта был включен в итальянский «Зал славы футбола». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
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