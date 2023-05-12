Пиоли: «Специи» нужны очки, они будут сражаться»

После неудачи в игре с «Интером» в рамках полуфинала Лиги чемпионов «Милану» предстоит сразиться со «Специей» - уже в чемпионате. Стефано Пиоли, наставник «Милана», не ждет легкой жизни, ведь речь о сопернике, который сражается за место в Серии А, высшей лиге итальянского футбола.

- Это будет матч за очень важные три очка. Но также и как ступенька перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Интера». Нам надо будет сыграть решительно и аккуратно, потому что мы видели, что «Специя» может очень хорошо играть, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.