Падовано: «Ювентус» должен выиграть хоть что-то»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Микеле Падовано считает, что туринцы должны выиграть Лигу Европы в нынешнем сезоне, сейчас это должно быть главной целью команды Массимилиано Аллегри. В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» с трудом сравнял счет в игре с испанской «Севильей».

- Выиграть Лигу Европы очень важно. Особенно в свете того, что происходит с клубом, я имею ввиду вне поля. В противостоянии с «Севильей» все открыто, даже если бы «Ювентус» проиграл 0:1, все решилось бы в ответной игре в любом случае, - цитирует слова Падовано итальянское новостное агентство ITASportPress.