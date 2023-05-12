Де Лаурентис предлагает радикальные преобразования календаря Серии А

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис предлагает радикальные преобразования для календаря итальянского чемпионата - он считает, что его следует перевести на хорошо известную российским поклонникам футбола систему «весна-осень». Причем не только Италию, а всю Европу.

- Почему бы не изменить во сей Европе систему? Начинать в апреле? С апреля по конец октября все играют свои чемпионаты и европейские кубки. Затем, пять месяцев для отдыха, а также выступлений за сборные, - предлагает де Лаурентис, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.