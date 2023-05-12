Президент «Наполи»: Хочу американца и японца в команду

Аурелио де Лаурентис, который является президентом «Наполи», заявил о желании иметь более интернациональный состав.

«Я хотел бы добавить больше игроков. Хотел бы иметь в команде американца, потому что в Америке есть хорошие игроки, которые блистают в сборной, хотя их лига ничего не стоит. Также хочу, чтобы в команды был японец. А кореец у нас уже есть. Дело в том, что на Востоке идёт серьёзное развитие футбола. Но я не хочу, чтобы кто-то из наших футболистов уходил», - сказал де Лаурентис в интервью La Repubblica.

Напомним, что «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые с 1990 года.