Дюрица высказался о карьере Миранчука в Италии

Экс-футболист московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался о российском полузащитнике Алексее Миранчуке, ныне выступающем в чемпионате Италии за «Торино».

«Слежу ли я за выступлениями Леши за «Торино»? Не за всеми матчами, но иногда получается. Хорошо, что Миранчук решил попробовать себя в Европе - и у него получается! Я очень за него рад», - передает слова Дюрицы издание «Спорт-Экспресс».

Алексей выступает за туринский клуб на правах аренды до конца сезона. Полноценный контракт игрока принадлежит «Аталанте».

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 26 поединках чемпионата Италии, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.