Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дюрица высказался о карьере Миранчука в Италии

12 Мая 2023 • 11:12 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Ян Дюрица высказался о российском полузащитнике Алексее Миранчуке, ныне выступающем в чемпионате Италии за «Торино».

«Слежу ли я за выступлениями Леши за «Торино»? Не за всеми матчами, но иногда получается. Хорошо, что Миранчук решил попробовать себя в Европе - и у него получается! Я очень за него рад», - передает слова Дюрицы издание «Спорт-Экспресс».

Алексей выступает за туринский клуб на правах аренды до конца сезона. Полноценный контракт игрока принадлежит «Аталанте».

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 26 поединках чемпионата Италии, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Ян Дюрица Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.05.23 в 21:45
Лацио Лацио
Лечче Лечче
1.54 4.10 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
11:12 · Италия. Серия А
Дюрица высказался о карьере Миранчука в Италии
10:26 · Италия. Серия А
Бош: «Интер» почти в финале Лиги чемпионов, но если бы не судья, на его месте могла быть «Барселона»
09:20 · Италия. Серия А
Бонуччи: «500 матчей за «Ювентус» - серьёзное достижение»
05:36 · Италия. Серия А
Валентино Росси: «Милан» силён коллективной игрой»
04:59 · Италия. Серия А
Абрахам рассказал, как Томори стимулировал его изучать итальянский язык
01:44 · Италия. Серия А
Мотта хочет возглавить «ПСЖ» – он считает, что готов к работе в клубе
00:21 · Италия. Серия А
У «Фиорентины» - одна победа в восьми матчах, ранее «фиалки» не проигрывали два месяца
00:15 · Италия. Серия А
Гол «Байеру» стал для Бове вторым за 27 матчей в составе «Ромы»
00:03 · Италия. Серия А
«Рома» прервала четырёхматчевую серию неудач в официальных играх
11 Мая
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сомневается в подписании Кейна – клуб готов переключиться на Осимхена
23:55 · Италия. Серия А
Бонуччи получил травму и не доиграл свой 500-й матч в составе «Ювентуса»
23:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил Милинковичу-Савичу четырёхлетний контракт слухи
23:00 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо: «Леау продлил контракт с «Миланом»
22:15 · Италия. Серия А
Буффон высказался о возможном новом наказании для «Ювентуса»
21:40 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Лечче»: прогноз на матч чемпионата Италии – 12 мая 2023
Все новости
Рекомендуем