Бонуччи: «500 матчей за «Ювентус» - серьёзное достижение»

Защитник и капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался насчет достижения отметки в 500 матчей за «старую синьору».

«Провести 500 матчей за «Ювентус» - это очень серьезное и значимое достижение. Для меня большая честь войти в историю туринского клуба. С детства мечтал о чем-то подобном. Это удавалось лишь единицам. Наслаждаюсь своим достижением, но при этом хочу выразить слова благодарности своим партнерам», - передает слова Леонардо пресс-служба УЕФА.

В 500 матчах за «старую синьору» Бонуччи отметился 37 забитыми мячами и десятью результативными передачами.