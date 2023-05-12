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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: «500 матчей за «Ювентус» - серьёзное достижение»

12 Мая 2023 • 09:20 Комментировать

Защитник и капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался насчет достижения отметки в 500 матчей за «старую синьору».

«Провести 500 матчей за «Ювентус» - это очень серьезное и значимое достижение. Для меня большая честь войти в историю туринского клуба. С детства мечтал о чем-то подобном. Это удавалось лишь единицам. Наслаждаюсь своим достижением, но при этом хочу выразить слова благодарности своим партнерам», - передает слова Леонардо пресс-служба УЕФА.

В 500 матчах за «старую синьору» Бонуччи отметился 37 забитыми мячами и десятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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