Клуб Роналду может возглавить итальянский топ-тренер

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может покинуть туринский «Ювентус» и продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Согласно информации журналиста Руди Галетти, в услугах звездного тренера заинтересован «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду.

Источник отмечает, что саудовский клуб готовится сделать предложение Аллегри. В настоящий момент пост рулевого «Аль-Насра» занимает Динко Еличич, который сменил у руля команды француза Руди Гарсию.

Аллегри вернулся в «Ювентус» в 2021 году. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.