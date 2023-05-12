Валентино Росси: «Милан» силён коллективной игрой»

Легендарный итальянский мотогонщик Валентино Росси не скрывает того, что он болеет за миланский «Интер», однако, как и подобает спортсмену-профессионалу, полон уважения и к злейшему врагу «нерадзурри» - «Милану». Росси рассказал, в чем ему видятся основные преимущества «Милана».

- Их настоящая сила в коллективной игре. Мне нравится Тео Эрнандес, он интересный персонаж. А Жиру - очень сильный нападающий, - цитирует слова Росси Mowmag.com.

Накануне «Милан», напомним, проиграл «Интеру» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Ответная игра состоится шестнадцатого мая.