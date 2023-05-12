Абрахам рассказал, как Томори стимулировал его изучать итальянский язык

Английский нападающий Тэмми Абрахам оказался в Риме после выступлений за «Челси», итальянский чемпионат - это достаточно необычное направление для игрока из Англии, но там же выступает и другой английский футболист - Фикайо Томори. Именно он, по словам Абрахама, стимулировал его изучать итальянский язык.

- Вообще я знал только английский язык. Но когда услышал, что Томори говорит по-итальянски, то решил тоже взяться за этот язык. Меня мотивировали его успехи, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

Томори выступает за «Милан» с 2021 года.