Гол «Байеру» стал для Бове вторым за 27 матчей в составе «Ромы»

Молодой итальянский полузащитник Эдоардо Бове минувшим вечером забил единственный и решающий гол в ворота «Байера» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Это случилось на 63-й минуте матча.

Как говорит статистика, этот гол стал лишь вторым для 20-летнего итальянца в текущем сезоне во всех официальных турнирах за 27 появлений на поле. В среднем он проводил во время игры на поле 40 минут в рамках Серии А и 20 минут в рамках Лиги Европы.

Напомним, что ответная встреча «Байера» и «Ромы» запланирована на 18 мая – это следующий четверг.

Подробности вечерней игры читайте в нашей новости.