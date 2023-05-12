«Рома» прервала четырёхматчевую серию неудач в официальных играх

Сегодня «Рома» Жозе Моуриньо с минимальным счётом обыграла «Байер» - 1:0. Эта встреча положила конец неудачной серии «волков» из четырех встреч без побед в рамках официальных матчей.

Началась эта серия 24 апреля с поражения от «Аталанты» (1:3), после римляне сыграли вничью с «Монцей» и «Миланом» - обе игры завершились со счётом 1:1. А в четвёртом матче без побед подопечные Моуриньо уступили еще одному конкуренту на вершине турнирной таблицы Серии А – «Интеру», 0:2.

Следующий официальный матч «Рома» проведёт 14 мая в рамках чемпионата Италии. В гостях команда сыграет с середняком лиги – «Болоньей».

Подробности минувшего матча против «Байера» читайте в нашем обзоре.