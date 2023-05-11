Инсайдер Романо: «Леау продлил контракт с «Миланом»

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил сведения о договорённости «Милана» с Рафаэлом Леау.

В четверг итальянские СМИ сообщили, что 23-летний португалец готов поставить подпись под новым договором с «россонери», рассчитанным до 2028 года. Как теперь докладывает Романо, стороны окончательно согласовали все условия сделки, документы уже оформлены. В ближайшее время клуб выступит с официальным объявлением.

Напомним, что отступные Рафаэла Леау по новому контракту составят 175 млн евро. Футболист будет зарабатывать порядка 5 млн евро за сезон без учёта различных бонусных надбавок.