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Чемпионат Италии. Серия А

Известна сумма отступных за Леау по новому контракту с «Миланом»

11 Мая 2023 • 19:22 Комментировать
Специя
...
Милан
1 4.30 X 3.50 2 1.88
13.05 19:00

В La Gazetta dello Sport опубликованы подробности нового соглашения португальца Рафаэла Леау с «Миланом». По информации источника, сумма отступных в новом контракте звезды «россонери» составит 170 млн евро.

Напомним, ранее этот же источник сообщал о практически заключённом новом контракте игрока с «Миланом». Он будет рассчитан до конца сезона-2027/28, по новому соглашению португалец будет получать 7 млн евро за один сезон.

Минувшим вечером «Милан» Леау сыграл в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера». Правда, сам португалец помочь своей команде не смог. В итоге «россонери» проиграли – 0:2.

Известно будущее Леау

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Милан Рафаэл Леау
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