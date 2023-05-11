Известна сумма отступных за Леау по новому контракту с «Миланом»

В La Gazetta dello Sport опубликованы подробности нового соглашения португальца Рафаэла Леау с «Миланом». По информации источника, сумма отступных в новом контракте звезды «россонери» составит 170 млн евро.

Напомним, ранее этот же источник сообщал о практически заключённом новом контракте игрока с «Миланом». Он будет рассчитан до конца сезона-2027/28, по новому соглашению португалец будет получать 7 млн евро за один сезон.

Минувшим вечером «Милан» Леау сыграл в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера». Правда, сам португалец помочь своей команде не смог. В итоге «россонери» проиграли – 0:2.

Известно будущее Леау