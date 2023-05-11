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Чемпионат Италии. Серия А

Для Беннасера сезон закончен

11 Мая 2023 • 15:56 Комментировать (1)

Полузащитник Исмаэль Беннасер больше не сыграет за «Милан» в сезоне 2022/2023. Как сообщает в социальных сетях Algeria FC, 25-летний футболист перенесёт операцию на колене и пропустит как минимум три месяца.

Напомним, что Беннасер получил травму в среду вечером в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера». Алжирец вынужденно покинул футбольное поле уже по ходу первого тайма.

В сезоне 2022/2023 Исмаэль Беннасер провёл за «Милан» 40 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Милан» проведёт 13 мая – против «Специи» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Мая 2023 в 16:08
нифига себе....так серьезно...
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