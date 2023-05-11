Для Беннасера сезон закончен

Полузащитник Исмаэль Беннасер больше не сыграет за «Милан» в сезоне 2022/2023. Как сообщает в социальных сетях Algeria FC, 25-летний футболист перенесёт операцию на колене и пропустит как минимум три месяца.

Напомним, что Беннасер получил травму в среду вечером в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера». Алжирец вынужденно покинул футбольное поле уже по ходу первого тайма.

В сезоне 2022/2023 Исмаэль Беннасер провёл за «Милан» 40 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч «Милан» проведёт 13 мая – против «Специи» на выезде.