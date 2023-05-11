Вместо Бускетса: «Барселона» определила главного кандидата на замену.....

В среду было объявлено о том, что Серхио Бускетс покинет «Барселону» в конце сезона. Опытный полузащитник решил не продлевать контракт с каталонским клубом, хотя главный тренер Хави хотел сохранить игрока.

Теперь «Барселона» ищет нового футболиста в центр поля. Как сообщает испанский Sport, в качестве главного кандидата каталонцы определили 26-летнего Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Амрабата в 25 миллионов евро. Ранее в прессе появлялась информация о желании марокканского футболиста переехать на «Камп Ноу».