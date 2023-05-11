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Чемпионат Италии. Серия А

В «Сассуоло» рассказали об интересе к Фраттези

11 Мая 2023 • 14:56 Комментировать

Джованни Карневали, занимающий должность генерального директора «Сассуоло», дал комментарий по поводу интереса к полузащитнику Давиде Фраттези.

Отметим, что слухи связывают 23-летнео Фраттези с «Ювентусом», а также с некоторыми клубами из Англии.

«Есть клубы Премьер-лиги, заинтересованные в летнем трансфере Фраттези. Скоро пройдут переговоры с английскими и итальянскими клубами», - сказал Карневали, чьи слова приводит il Foglio.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давиде Фраттези в 22 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник забил шесть голов в 35 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Джованни Карневали Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
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