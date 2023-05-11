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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Смоллинга прибыл в Италию, чтобы завершить продление контракта с «Ромой»

11 Мая 2023 • 14:45 Комментировать
Болонья
...
Рома
14.05 19:00

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг с большой долей вероятности останется в команде Жозе Моуринью. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, агент футболиста недавно приземлился в Риме, чтобы в ближайшее время помочь клиенту продлить контракт с «джаллоросси».

Сделка находится на финальной стадии, сторонам осталось лишь согласовать последние детали и поставить свои подписи. По информации от источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, за ситуацией с контрактом Смоллинга ранее активно следил миланский «Интер», который был готов пригласить англичанина летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
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БОЛОНЬЯ РОМА
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