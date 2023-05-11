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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис в ближайшие дни обсудит продление контракта со Спаллетти

11 Мая 2023 • 12:37 Комментировать
Монца
...
Наполи
14.05 16:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в ближайшее время проведёт встречу с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, где обсудит новый контракт. Напомним, действующее соглашение итальянского специалиста с «партенопеи» истекает в конце следующего сезона.

Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщает, что де Лаурентис хочет оставить Спаллетти в команде до лета 2025 года. Именно такое предложене президент сделает тренеру на ближайшей встрече.

Спаллетти проводит всего второй сезон в «Наполи». За этот срок итальянцу удалось впервые в истории вывести команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также взять первый скудетто с 1990 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аурелио Де Лаурентис Наполи
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