Де Лаурентис в ближайшие дни обсудит продление контракта со Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в ближайшее время проведёт встречу с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, где обсудит новый контракт. Напомним, действующее соглашение итальянского специалиста с «партенопеи» истекает в конце следующего сезона.

Журналист Николо Скира в социальных сетях сообщает, что де Лаурентис хочет оставить Спаллетти в команде до лета 2025 года. Именно такое предложене президент сделает тренеру на ближайшей встрече.

Спаллетти проводит всего второй сезон в «Наполи». За этот срок итальянцу удалось впервые в истории вывести команду в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также взять первый скудетто с 1990 года.