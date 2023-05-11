Амброзини подвёл итоги матча «Милан» - «Интер»

Экс-футболист «Милана» Массимо Амброзини дал комментарий по поводу вчерашнего матча между «россонери» и «Интером» (0:2) в рамках ½ финала Лиги чемпионов.

«Интер» заслуженно победил благодаря высокой интенсивности в первом тайме. После перерыва игра была более сбалансированной со стороны «Милана», но при этом они не создали достаточного количества моментов. Нехватка Рафаэла Леау очень ощущалась. Этот результат оставляет шансы «Милану». Если бы «Интер» забил еще один мяч, то тогда все было бы кончено», - передает слова Массимо Prime Video.

Ответный матч «Интера» против «Милана» состоится на следующей неделе.