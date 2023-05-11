Беннасер покинул «Сан-Сиро» на костылях

Неудачный период переживает «Милан» - команда теряет важнейших игроков буквально в каждом матче. В предыдущей игре против «Лацио» травму получил Рафаэл Леау, а в первом тайме игры против «Интера» Стефано Пиоли лишился такой важной фигуры, как Исмаэль Беннасер.

Как уточняет итальянское издание Sky Sports, Беннасер досрочно покинул стадион «Сан-Сиро» на костылях, и это вряд ли дает надежду увидеть его на поле на следующей неделе, в ответном матче. Неясно и то, сможет ли помочь команде Леау, но даже с ним отыграт два мяча наверняка будет непросто. Ответный матч состоится шестнадцатого мая.