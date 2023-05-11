«Интер» выиграл у «Милана» трижды за сезон впервые за 28 лет

Сегодня вечером миланский «Интер» выиграл у «Милана» в первом полуфинальном матче в Лиге чемпионов – 2:0. Исход матча решили голы Эдина Джеко и Генриха Мхитаряна. Таким образом, победа «нерадзурри» над «россонери» стала уже третьей в текущем сезоне.

Как сообщили в Opta Sports, такого не было 28 лет – с сезона-1994/95. До сегодняшней игры в этом сезоне команды встречались три раза, первый матч в рамках Серии А закончился победой «Милана» - 3:2, второй - победой «Интера» - 1:0. Ещё один раз команды встречались в Суперкубке Италии, тогда победу отпраздновал «Интер», 3:0.

Более того, минувшим вечером «Интер» впервые обыграл «Милан» в еврокубковом матче. До этого у «нерадзурри» было две ничьих и два поражения против «Милана».

Ответная встреча соперников пройдёт в следующий вторник, 16 мая. Место неизменно – легендарная миланская арена «Сан-Сиро».