Мальдини: «Практически договорились с Леау»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о продлении контракта с португальским нападающим Рафаэлом Леау - тема, которая давно волнует поклонников клуба. Леау выступает за «Милан» с 2019 года, и в последнее время он вызывает интерес других клубов, в частности, из Англии. Тем не менее, по словам Мальдини, «Милан» близок к продлению контракта с португальским нападающим.

- Мы очень близки. Уже обсудили все детали, которые надо было обсудить. Действительно близки, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

В настоящий момент Леау оправляется от травмы, которая помешала ему помочь своей команде в игре против «Интера».