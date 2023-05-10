Капелло: «Победа в чемпионате мира станет для Анчелотти вишенкой на торте»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что Карло Анчелотти следует принять вызов и возглавить сборную Бразилии, которую он, по мнению дона Фабио, может сделать чемпионом мира.

- Я считаю, что приглашение от Бразилии может стать вишенкой на торте в карьере Анчелотти, если он сможет выиграть с ней чемпионат мира. Это огромное профессиональное достижение, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз сборная Бразилии становилась чемпионом мира в далеком 2002 году, когда чемпионат мира в первый и единственный пока что раз прошел на территории несколкьих стран - Японии и Южной Кореи.