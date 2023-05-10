Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Земан не собирается заканчивать тренерскую карьеру

10 Мая 2023 • 22:43 Комментировать

На днях знаменитому чешскому наставнику Зденеку Земану, который всю свою карьеру проработал в солнечной Италии, исполнится 76 лет, но, несмотря на это, он не собирается заканчивать карьеру, начатую еще в середине 80-х - Карло Анчелотти тогда, к примеру, считался еще молодым футболистом.

- Устать от работы в 76 лет? Нет, со мной это не так. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры. От футбола. Мое сердце и моя голова хотят продолжать, я очень мотивирован. Даже не знаю, если настанет день, когда я устану, - цитирует слова Земана итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зденек Земан Пескара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
23:41 · Италия. Серия А
Мальдини: «Практически договорились с Леау»
23:29 · Италия. Серия А
Капелло: «Победа в чемпионате мира станет для Анчелотти вишенкой на торте»
22:43 · Италия. Серия А
​Земан не собирается заканчивать тренерскую карьеру
22:35 · Италия. Серия А
Полузащитник «Милана» Беннасер покинул поле из-за травмы
22:04 · Италия. Серия А
Бегович нахваливает своего соотечественника Джеко
21:56 · Италия. Серия А
Шевченко рассказал, кто из игроков его «Милана» восхищал его больше всего
21:16 · Италия. Серия Б
«Дженоа» отметит возвращение в Серию А благотворительным аукционом
18:44 · Италия. Серия А
Ди Мария: «Моей семье очень комфортно в Турине»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович выбрал между «Реалом», «Арсеналом» и «Баварией» 2
17:05 · Италия. Серия А
Орлов: «Слуцкий и Спаллетти — несопоставимы» 1
16:51 · Италия. Серия А
Известно будущее Леау
16:20 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал слухи о переговорах с «ПСЖ» 1
15:59 · Италия. Серия А
Кьяер: «Хочу завершить карьеру в «Милане»
15:17 · Италия. Серия А
Моуринью попросил руководство «ПСЖ» подписать Амрабата
12:49 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: «В АПЛ есть только два клуба, которые могут позволить себе трансфер Осимхена»
Все новости
Рекомендуем