​Земан не собирается заканчивать тренерскую карьеру

На днях знаменитому чешскому наставнику Зденеку Земану, который всю свою карьеру проработал в солнечной Италии, исполнится 76 лет, но, несмотря на это, он не собирается заканчивать карьеру, начатую еще в середине 80-х - Карло Анчелотти тогда, к примеру, считался еще молодым футболистом.

- Устать от работы в 76 лет? Нет, со мной это не так. Я по-прежнему получаю удовольствие от игры. От футбола. Мое сердце и моя голова хотят продолжать, я очень мотивирован. Даже не знаю, если настанет день, когда я устану, - цитирует слова Земана итальянское новостное агентство ITASportPress.